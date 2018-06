Brighton (SID) - Japan hat am zweiten Tag der Rugby-WM in England für eine der größten Sensationen in der 28-jährigen Turnierhistorie gesorgt. Der krasse Außenseiter bezwang zum Auftakt der Gruppe B in Brighton in einem dramatischen Spiel den zweimaligen Weltmeister Südafrika mit 34:32.

Karne Hesketh schaffte für die aufopferungsvoll kämpfenden Japaner vor 29.000 Zuschauern in der letzten Minute den entscheidenden Versuch gegen die Springboks. Für die Asiaten war es erst der zweite Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

Gastgeber England war am Freitag mit einem souveränen 35:11 gegen Fidschi vor 82.000 Zuschauern im Londoner Twickenham-Stadion in die Heim-WM gestartet.

Insgesamt nehmen 20 Teams an der Endrunde in England teil. Nach der Vorrunde mit vier Fünfergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Viertelfinale. Dort geht es ab dem 17. Oktober im K.o.-Modus um den Titel, das Finale steigt am 31. Oktober im Rugby-Tempel Twickenham.

Titelverteidiger Neuseeland startet am Sonntag gegen Argentinien ins Turnier, eine deutsche Mannschaft hat sich noch nie für eine WM qualifizieren können.