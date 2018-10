Johannesburg (AFP) Der wegen der Tötung seiner Freundin verurteilte südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius bleibt vorerst in Haft: Eine Kommission für Haftentlassungen vertagte die Prüfung des Falls am Freitag um zwei Wochen, wie ein Sprecher der Strafvollzugsbehörde am Samstag sagte. Das Gremium habe zu viel zu tun, hieß es zur Begründung. Für Pistorius geht es darum, ob er vom Gefängnis in den Hausarrest entlassen wird.

