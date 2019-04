Los Angeles (AFP) Nach einer mysteriösen Serie von Schüssen auf Fahrzeuge an einer Autobahn in Arizona hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. "Wir haben ihn!", erklärte der Gouverneur des südwestlichen US-Bundesstaats, Doug Ducey, am späten Freitagabend (Ortszeit) im Internetdienst Twitter. Ein Eliteteam der Polizei kümmere sich um den mutmaßlichen Schützen. Später hieß es bei einer Pressekonferenz, der Verdächtige sei festgenommen worden, weil seine Waffe "forensisch" mit den Taten in Verbindung stehe.

