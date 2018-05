Rom (AFP) Papst Franziskus ist am Samstagvormittag zu einer Reise aufgebrochen, die ihn zuerst nach Kuba und anschließend in die USA führen wird. Das katholische Kirchenoberhaupt wurde am Flughafen Rom-Fiumicino von kirchlichen Würdenträgern verabschiedet, winkte zum Abschied und startete um 10.30 Uhr in Richtung Havanna. Dort wurde er gegen 22.00 Uhr (MESZ) erwartet und sollte am Flughafen von Staatschef Raúl Castro empfangen werden.

