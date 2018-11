Frankenthal (AFP) Die rheinland-pfälzische CDU geht erneut mit ihrer Landesvorsitzenden Julia Klöckner als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl. Ein Landesparteitag nominierte die 42-Jährige am Samstag einstimmig für die Wahl am 13. März 2016. Die CDU ist seit fast 25 Jahren in Rheinland-Pfalz in der Opposition. Das Bundesland wird seit 2011 von einer rot-grünen Koalition regiert. SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte Anfang 2013 die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Kurt Beck übernommen. Sie will im kommenden März als SPD-Spitzenkandidatin ihr Amt verteidigen.

