Frankfurt/Main (AFP) Die IG Metall macht mobil gegen den Missbrauch von Werkverträgen: In einem Aufruf, der am Montag in zahlreichen großen Tageszeitungen erscheint, fordert die Gewerkschaft gesetzliche Regelungen gegen Wettbewerbsverzerrung, Lohndumping und unsichere Beschäftigung durch den Abbau von Stammarbeitsplätzen. Mit einem Aktionstag am Donnerstag an zahlreichen Standorten der Autoindustrie will die Gewerkschaft ihre Forderungen bekräftigen, wie die IG Metall am Sonntag in Frankfurt am Main mitteilte.

