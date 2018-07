Berlin (AFP) Angesichts der zahlreichen Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien hat der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), die Bundesregierung aufgefordert, sich an Luftangriffen gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu beteiligen. "Es darf keine Arbeitsteilung geben nach dem Motto 'England und Frankreich kämpfen gegen den IS, Deutschland nimmt die Flüchtlinge auf'", sagte Lambsdorff der "Welt am Sonntag".

