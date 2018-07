Berlin (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) ermittelt nach Informationen der "Welt am Sonntag" gegen einen terrorverdächtigen Asylbewerber aus Syrien, der möglicherweise für die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) gekämpft hat. Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen Syrer handeln, der derzeit in einer Asylbewerberunterkunft in Brandenburg lebt, wie die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete. Der Mann soll demnach vor einigen Wochen Mitbewohnern erzählt haben, dass er für den IS gekämpft und auch getötet habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.