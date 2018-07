Erfurt (AFP) Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat eine Teilnahme der kommunalen Spitzenverbände am Flüchtlingsgipfel der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefordert. "Ich erwarte, dass die kommunalen Spitzenverbände als Vertreter aus dem Maschinenraum hinzugezogen werden", sagte er der "Thüringer Allgemeinen" (Montagsausgabe). "Wir müssen ein klares Zeichen setzen, dass der Gesamtstaat diese nationale Gemeinschaftsaufgabe zusammen stemmt, also Bund und Länder - aber eben auch die Kommunen, die im Moment eine riesige Last zu schultern haben."

