Dortmund (SID) - Borussia Dortmund siegt und siegt und siegt. Die Westfalen haben ihre historische Serie mit einer sehr starken Vorstellung auf elf Pflichtspiel-Erfolge ausgebaut und mit dem hochverdienten 3:0 (1:0) über Angstgegner Bayer Leverkusen die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Während der BVB einen perfekten Saisonstart feiert, drohen die ambitionierten Rheinländer angesichts der mageren Ausbeute von nur sechs Punkten nach fünf Spieltagen vorzeitig die Spitzenränge aus den Augen zu verlieren.

Jonas Hofmann (19.) brachte den BVB gegen die Werkself, die ihre beiden letzten Gastspiele in Dortmund jeweils 2:0 gewonnen hatte, vor 89.359 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Führung. Nach dem Wechsel sorgten Shinji Kagawa (58.) und Pierre-Emerick Aubameyang mit seinem sechsten Saisontreffer (74., Foulelfmeter) für die Entscheidung.

Ohne Marco Reus, der nach seinem Zehenenbruch zumindest wieder auf der Bank saß, übernahmen die Borusssen von der ersten Minute an das Regiment. In der Offensive bauten sie mit ihrem schnellen Kombinationsspiel einen immensen Druck auf, Leverkusen konnte sich kaum befreien und wurde erstmals nach einer Viertelstunde im Dortmunder Strafraum gesichtet.

Dem ersten Warnschuss von Henrich Mchitarjan folgte eine Glanzparade von Leverkusens Torhüter Bernd Leno bei einer weiteren Chance des Armeniers. Allerdings leistete Leno mit seiner Unentschlossenheit gegen den heranstürmenden Hofmann einen wesentlichen Beitrag zum 0:1.

Dortmund agierte gedankenschnell und konzentriert und war den Rheinländern in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen. Die einzigen Chancen für die Gäste vor der Pause ergaben sich bei Kontern durch Neuzugang Chicharito und dem Ex-Dortmunder Kevin Kampl. Doch auf der Gegenseite hätten die Westfalen vor dem Wechsel schon viel höher führen müssen.

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte verwehrte Referee Deniz Aytekin den Borussen nach einem Foul von Jonathan Tah an Aubameyang einen Elfmeter. Der BVB drängte auf den zweiten Treffer, Leverkusen lauerte auf Konter und hoffte auf einen genialen Moment von Chicharito, seinem einzigen halbwegs torgefährlichen Offensivakteur.

Nachdem Kagawa eine von den Bayer-Akteuren ungestörte Kombination zum 2:0 abgeschlossen hatte, bemühten sich die Gäste um den Anschlusstreffer, boten den Borussen jedoch zugleich Räume für Konter an. Nachdem Aubameyang den fälligen Elfmeter nach einem Foul von Wendell an Matthias Ginter verwandelt hatte, waren der Dortmunder Sieg und die Lektion für Leverkusen perfekt. Der in der 88. Minute eingewechselte Ex-Leverkusener Gonzalo Castro traf in der Nachspielzeit noch den Pfosten.

Mchitarjan und Youngster Julian Weigl waren die auffälligsten Akteure in einer insgesamt starken Dortmunder Mannschaft. Aufseiten der Leverkusener vermochten Kampl und Nationalspieler Karim Bllarabi zu gefallen.