Sevilla (SID) - Europa-League-Sieger FC Sevilla steckt in der spanischen Fußball-Meisterschaft tief in der Krise. Fünf Tage nach dem 3:0-Sieg in der Champions League über Borussia Mönchengladbach unterlagen die Andalusier daheim mit 1:2 (0:2) gegen Celta Vigo und sind nach vier Spieltagen siegloser Tabellenvorletzter. Am Sonntagabend kann Schlusslicht Rayo Vallecano mit einem Sieg bei UD Las Palmas noch vorbeiziehen.

Sevilla, bis auf eine Änderung mit derselben Startelf des Gladbach-Spiels, geriet durch Treffer von Nolito (15.) und Daniel Wass (26.) früh mit 0:2 in Rückstand, der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Torjäger Fernando Llorente konnte (54.) nur noch verkürzen.