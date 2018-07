Verona (SID) - Der ehemalige Champions-League-Sieger Inter Mailand hat die Tabellenführung in der italienischen Serie A gefestigt, Serienmeister Juventus Turin feierte den erlösenden ersten Sieg und Francesco Totti ein besonderes Jubiläum bei AS Rom. Am bewegten 4. Spieltag der Serie A sorgten vor allem die Traditionsklubs für Schlagzeilen.

Inter gewann das Spitzenspiel beim bisherigen Zweiten Chievo Verona mit 1:0 (1:0) und verteidigte durch den vierten Sieg die Tabellenführung erfolgreich, Verona liegt nun fünf Zähler zurück. Der Argentinier Mauro Icardi (42.) sorgte für das Siegtor der Gäste, die mit dem Ex-Wolfsburger Ivan Perisic in der Startformation angetreten waren.

Juve, dem Meister der vergangenen vier Jahre, spielte nach dem missglückten Saisonstart mit nur einem Punkt aus drei Spielen beim 2:0 (1:0) beim FC Genua alles in die Karten. In der 37. Minute gingen die immer noch ohne den verletzten Weltmeister Sami Khedira durch ein Eigentor von Eugenio Lamanna in Führung, ab der 44. spielten sie nach der Gelb-Roten Karte gegen Armando Izzo in Überzahl, das 2:0 durch Paul Pogba resultierte aus einem Elfmeter.

Die Roma (8 Punkte) mit Nationalspieler Antonio Rüdiger verpasste derweil den Sprung auf Platz zwei durch ein 2:2 (1:2) gegen das weiter punktgleiche Überraschungsteam Sassuolo Calcio, feierte dafür aber Totti. Die 38 Jahre alte Vereins-Ikone durfte erstmals anstelle des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko in der Startelf ran und erzielte - 21 Jahre und 16 Tage nach dem ersten - sein 300. Pflichtspieltor für die Roma zum zwischenzeitlichen 1:1. Sassuolo führte durch Gregoire Defrel (22.) und Matteo Poltiano (45.) zweimal, den zweiten Ausgleich erzielte Mohamed Salah (49.).

Rang zwei sicherte sich statt Rom Juves Stadtrivale FC Turin durch ein 2:0 (2:0) gegen den bisherigen Dritten Sampdoria Genua. Beide Tore erzielte Ex-Nationalspieler Fabio Quagliarella (18./24.).