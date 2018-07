München (SID) - Der deutsche Rekordmeister Bayern München kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (20.00 Uhr/Sky) höchstwahrscheinlich wieder Robert Lewandowski (27) einsetzen. Der polnische Torjäger stieg am Sonntagvormittag nach überstandenen Sprunggelenkproblemen wieder ins Mannschaftstraining ein. Das Liga-Spiel bei Darmstadt 98 (3:0) am Samstag hatte Lewandowski verpasst.