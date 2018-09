St. Leon-Rot (SID) - Die europäischen Golferinnen um Sandra Gal (Düsseldorf) und Caroline Masson (Gladbeck) stehen beim 14. Solheim Cup in St. Leon-Rot vor dem Titel-Hattrick. Nach den insgesamt 16 Vierer-Partien am Freitag, Samstag und Sonntagmorgen führt Europa beim Kontinentalvergleich gegen die USA mit 10:6. Damit genügen in den abschließenden zwölf Einzelbegegnungen am Sonntag vier Punkte, um den Titel erfolgreich zu verteidigen und den insgesamt sechsten Erfolg zu feiern.

In den Einzeln trifft Gal im letzten Match auf Paula Creamer, Masson bekommt es mit Gerina Piller zu tun.