Berlin (dpa) - Die wegen des starken Flüchtlings-Zustroms wieder eingeführten Kontrollen an verschiedenen Grenzen in Europa werden von den Deutschen mehrheitlich begrüßt. Das ergab eine YouGov-Umfrage.51 Prozent der Befragten befürworteten die Kontrollen, darunter auch an den deutschen Grenzen, "voll und ganz", während 27 Prozent die Kontrollen als "eher geeignet" einstuften. Die Umfrage offenbarte allerdings kein großes Vertrauen in die Wirksamkeit der Kontrollen. Nur 20 Prozent der Befragten hielten die Grenzkontrollen für "sehr geeignet", um die Zahl der Flüchtlinge nach Deutschland zu begrenzen

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.