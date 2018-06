Wolfsburg (dpa) - Manipulierte Abgastests bei VW-Dieselautos in den USA schocken die Branche - der Ruf nach Konsequenzen wird lauter. Der Aktienkurs der Wolfsburger bricht ein und zieht auch andere Autowerte in den Keller. Bundesverkehrsminister Dobrindt lässt VW-Dieselfahrzeuge in Deutschland überprüfen.

