Fulda (AFP) Der Umgang mit Flüchtlingen und der Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) sind nach Überzeugung der katholischen Kirche die größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. "Das könnte die Herausforderung der deutschen Einheit noch übertreffen", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zum Auftakt der Herbst-Vollversammlung der Bischöfe am Montag in Fulda. Die Flüchtlingsfrage bildet den ersten Schwerpunkt der viertägigen Versammlung.

