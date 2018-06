Berlin (AFP) Der Bundesvorstand der Grünen hat Zahlungen an drei Opfer sexuellen Missbrauchs in den 80er Jahren beschlossen. Es gebe in diesen Fällen "eine institutionelle Mitverantwortung der grünen Partei, der wir uns stellen", erklärte Grünen-Parteichefin Simone Peter am Montag nach einer Vorstandssitzung in Berlin.

