Berlin (AFP) Jeder zweite über 50-Jährige macht sich Sorgen um die eigene Pflegebedürftigkeit. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die bereits konkrete Vorsorge für den Pflegefall getroffen haben, eher gering, wie eine am Montag in Berlin veröffentlichte Umfrage des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) zeigt. Nur etwa jeder Vierte (26,1 Prozent) zwischen 50 und 80 Jahren hat sich schon einmal in einer Beratungsstelle oder bei der Krankenkasse über Hilfen bei Pflegebedürftigkeit informiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.