Aachen (AFP) Der am Sonntag tot aufgefundene Pilot des führerlos abgestürzten Sportflugzeugs in der Nordeifel hat die Maschine offenbar ohne Fallschirm verlassen. Untersuchungen an dem Flugzeug ergaben keinen Hinweis auf einen technischen Defekt, wie die Staatsanwaltschaft Aachen am Montag mitteilte. Vier Tage nach dem Absturz war die Leiche des Piloten demnach am Sonntagnachmittag von Passanten unweit der Gemeinde Nettersheim entdeckt worden, südlich des Absturzortes bei Mechernich.

