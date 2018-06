Frankfurt/Main (AFP) Der Skandal um manipulierte Abgaswerte in den USA hat den Börsenkurs von Volkswagen abstürzen lassen. An der Frankfurter Börse büßte die Aktie des Autobauers am Montag 17,14 Prozent an Wert ein und lag bei Börsenschluss bei 133,70 Euro.

