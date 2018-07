Berlin (SID) - Der Einstieg von Audi in die Formel 1 nimmt offenbar konkretere Formen an. Wie Auto Bild berichtet, fehlen für den Deal zwar noch "ein paar Unterschriften, doch die Grundsatzentscheidung steht". Ein Engagement sei laut Informationen aus Vorstandskreisen des Unternehmens ab 2018 denkbar. Audi selbst hält sich zu den Gerüchten weiterhin bedeckt und äußerte sich am Montag zunächst nicht.

Das Fachmagazin spekuliert bereits mit dem ehemaligen Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali als Sportchef, zudem sei eine Zusammenarbeit mit Red Bull als neuem Hauptsponsor denkbar. Das frühere Weltmeister-Team ist aktuell auf der Suche nach einem neuen Motorenlieferanten. Weitere Investoren sollen aus dem Mittleren Osten kommen und über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um das Großprojekt zu stemmen.

Ein erstmaliges Engagement in der Königsklasse des Motorsports könnte nach Informationen von Auto Bild außerdem einen Ausstieg aus der DTM und der Langstrecken WM zur Folge haben. Im Mai hatte Audi noch erklärt, dass ein Start in der Formel 1 "keine Option" für den Autobauer aus Ingolstadt sei.