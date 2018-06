Mönchengladbach (SID) - Mit seinem völlig überraschenden Rücktritt hat Lucien Favre (Schweiz/57) Borussia Mönchengladbach überrumpelt. Neben der sportlichen Krise tut sich für die Verantwortlichen um Sportdirektor Max Eberl nun eine zusätzliche Baustelle auf. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger hat angesichts der angespannten Lage in der Bundesliga oberste Priorität. Immerhin: An Kandidaten mangelt es der Borussia nicht.

Die möglichen Favre-Nachfolger in der Übersicht (mit SID-Prognose):

Jürgen Klopp (48): Nach seinem selbst gewählten Abschied von Borussia Dortmund im Sommer ist Klopp quasi immer ein Thema, sobald ein ambitionierter Klub in Europa einen Trainer sucht. Auch in Mönchengladbach dauerte es nicht lange, bis der Name des momentan begehrtesten beschäftigungslosen Fußball-Lehrers kursierte. Nicht nur für Klub-Ikone Berti Vogts wäre "Kloppo" der "ideale Mann", um die Mannschaft wachzurütteln.

SID-Prognose: Keine Option, Klopp-Berater Marc Kosicke hat bereits dementiert.

Thomas Schaaf (54): Der Ur-Bremer schmiss zuletzt nach nur einer Saison bei Eintracht Frankfurt hin, frustriert angesichts der fehlenden Rückendeckung durch die Führungsetage. Den Beweis, ob er auch bei einem anderen Klub als Werder Bremen dauerhaft erfolgreich sein kann, ist Schaaf damit weiterhin schuldig geblieben. In Mönchengladbach könnte der kühle Norddeutsche den nächsten Versuch starten - in einem trotz sportlicher Krise etwas gelasseneren Umfeld als zuletzt bei der "launischen Diva" vom Main.

SID-Prognose: Zumindest denkbar. Thomas Schaaf steht ungeachtet seines vorzeitigen Abschieds aus Frankfurt wie kaum ein zweiter deutscher Fußball-Trainer für Kontinuität - eine Tugend, die auch Max Eberl zu schätzen weiß.

Jos Luhukay (52): Der Niederländer war schon einmal Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Zwischen 2007 und 2008 führte er die Fohlen zurück in die Bundesliga, musste dort aber nach einem verpatzten Saisonstart prompt den Hut nehmen. Auch bei seinen anschließenden Engagements beim FC Augsburg und Hertha BSC glänzte Luhukay als Aufstiegscoach. Im Februar musste er in Berlin nach drei Niederlagen in Folge und dem damit verbundenen Abrutschen auf Platz 17 jedoch weichen.

SID-Prognose: Luhukay gilt als solider Arbeiter und könnte die völlig verunsicherte Borussia stabilisieren. In Hamburg ging die Rückholaktion von Ex-Coach Bruno Labbadia zuletzt auf...

Mirko Slomka (48): Sein letztes Engagement als Feuerwehrmann beim Hamburger SV endete im September 2014 nach nur drei Siegen in 16 Bundesliga-Spielen. Seither wartet Slomka auf eine neue Anstellung. Zuletzt wurde der frühere Schalke-Trainer beim österreichischen Traditionsklub Austria Wien und den Young Boys Bern gehandelt.

SID-Prognose: Slomka verfügt auch als Ex-Coach in Hannover und Schalke über genügend Bundesliga-Erfahrung. Allerdings war das HSV-Engagement kein Ruhmesblatt. Dennoch: Slomka erfüllt das Anforderungsprofil.

Horst Steffen (46): Der Nobody unter den Trainerkandidaten. Zwischen 2009 und 2013 war er Jugendtrainer in Mönchengladbach und formte dort unter anderem Champions-League-Sieger Marc-André ter Stegen. Zuletzt führte er die Stuttgarter Kickers in die Spitzengruppe der 3. Liga. Ein Fohlen-Trainer mit Stallgeruch, aber ohne Erfahrung auf höchstem Niveau.

SID-Prognose: Steffen ist im Profi-Fußball ein völlig unbeschriebenes Blatt. Schwer vorstellbar, dass man ihm direkt eine derart große Aufgabe bei der krisengeschüttelten Borussia anvertraut.

Interne Lösung: Die Beförderung von Reserve- oder gar Jugend-Trainern lag in der Fußball-Bundesliga in den letzten Jahren schwer im Trend. Nicht immer war der Erfolg derart durchschlagend, wie einst bei Vorreiter Mainz 05 mit Thomas Tuchel. Die Engagements von Joe Zinnbauer in Hamburg und Thomas Schneider beim VfB Stuttgart etwa zündeten nicht wie erhofft. In Mönchengladbach wird U23-Coach André Schubert der Trainer für den "Übergang", wie Eberl am Montag mitteilte. Wie lange dieser dauert, ließ der Sportdirektor offen.

SID-Prognose: Aus der Übergangslösung mit dem früheren St.Pauli-Coach Schubert dürfte nur bei überwältigendem Erfolg in den nächsten Wochen eine dauerhafte werden.

Überraschungs-Coup: Oder zaubert die Borussia einen Überraschungs-Kandidaten aus dem Hut? Etwa Hein Vanhaezebrouck (51), der im vergangenen Jahr den KAA Gent überraschend zur Meisterschaft in Belgien führte. Oder Glen Riddersholm (43), der den FC Midtjylland mit einer revolutionären, zahlenbasierten Philosophie zum Titelgewinner in Dänemark machte. Oder gar Felix Magath (62), der sein Karriereende als Fußball-Trainer offiziell noch nicht bekannt gegeben hat.

SID-Prognose: Mönchengladbach hat in den vergangenen Jahren häufig äußerst kreativ auf die Abgänge zahlreicher Leistungsträger reagiert. Möglich, dass man auch auf dem Trainerposten eine ungewöhnliche Lösung wählt.