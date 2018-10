München (dpa) - Pep Guardiola kann im Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg wieder auf die zuletzt angeschlagenen oder geschonten Spieler setzen. "Alle sind fit", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Meisters in München.

Der zuletzt am Sprunggelenk verletzte Robert Lewandowski nahm am Sonntag wieder das Mannschaftstraining auf und wird am Dienstag im Heimspiel des Meisters gegen den Vizemeister wohl wieder in der Startelf auflaufen. "Lewi hat gut trainiert", sagte Guardiola. Beim 3:0 in Darmstadt wurden zudem Thiago, Philipp Lahm, Xabi Alonso oder Thomas Müller lange oder ganz geschont.

Innerhalb von 13 Tagen treffen die Münchner (15 Punkte) zunächst auf den Tabellendritten Wolfsburg (11) und dann am 4. Oktober auf Borussia Dortmund (15). "Beides sind Konkurrenten", sagte Guardiola. "Das ist gut für die Bundesliga. Die Leute wollten Konkurrenten für Bayern München - das haben wir in diesem Jahr. Glückwunsch." Wolfsburg sei eine "Top-Mannschaft", lobte Guardiola. "Was sie die letzten zwei Jahre gemacht haben, war Wahnsinn."

Personell eng sind die Münchner aktuell in der Innenverteidigung aufgestellt. Holger Badstuber und Medhi Benatia sind noch verletzt, umso wichtiger ist die Rückkehr von Javi Martínez. Das Spiel gegen Darmstadt sei ein "großer Test" für ihn gewesen, sagte Guardiola. Schmerzen habe der Defensivspieler danach nicht gehabt. "Das ist die beste Nachricht."

