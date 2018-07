Mönchengladbach (SID) - Sportdirektor Max Eberl vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach will bei der Suche nach einem Nachfolger für den am Sonntag überraschend zurückgetretenen Trainer Lucien Favre (57) keine überstürzte Entscheidung treffen. Das sagte Eberl auf der Pressekonferenz der Borussia am Montagnachmittag.

Im Heimspiel am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wird U23-Coach André Schubert (44) auf der Bank der Gladbacher als Interims-Coach Platz nehmen. "Die Fußstapfen, die Lucien Favre hinterlassen hat, sind sehr groß", sagte Eberl, man befinde sich in einer Phase, die wir "Übergang nennen. Wie lange der Übergang dauert, kann ich nicht sagen."

Eberl bestätigte, dass die Borussia den Rücktritt von Favre juristisch prüfen lassen wird.