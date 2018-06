Saarbrücken (dpa) - Der Lotto-Jackpot ist auch am Samstag nicht geknackt worden und damit auf 32 Millionen Euro angewachsen. Am kommenden Mittwoch wird der Jackpot geleert, selbst wenn niemand sechs Richtige plus Superzahl tippt, wie die derzeit federführende Gesellschaft Saarland-Sporttoto mitteilte.

Bei einer solchen Zwangsausschüttung können bereits sechs Richtige ohne Superzahl für den Gewinn des Topfes reichen. Dass ein Jackpot zwölfmal in Folge nicht geknackt wurde, kam laut Saarland-Sporttoto bisher erst zweimal vor.

Zu einer Zwangsausschüttung kam es allerdings noch nie - bisher tippte mindestens ein Glücklicher beim 13. Anlauf sechs Richtige plus Superzahl.