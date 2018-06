Athen (AFP) Der überraschend deutliche Wahlsieg der linksgerichteten Syriza-Partei bei der Parlamentswahl in Griechenland hat sich nach Auszählung fast aller Stimmen bestätigt. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmzettel kam die Partei des im August zurückgetretenen Regierungschefs Alexis Tsipras am Sonntag auf 35,53 Prozent der Stimmen, wie am Montag mitgeteilt wurde. Die konservative Nea Dimokratia wurde demnach zweitstärkste Kraft, reichte mit 28,05 Prozent aber nicht an Syriza heran. Die Wahlbeteiligung lag bei der zweiten Parlamentswahl in diesem Jahr bei rund 56 Prozent.

