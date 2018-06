Los Angeles (dpa) - Heidi Klum (42) hat bei der Emmy-Verleihung mit einem gelben Kleid für Modediskussionen im Netz gesorgt. "Heidi Klum sieht aus wie ein Kanarienvogel", twitterte das US-Magazin "Marie Claire".

Andere Nutzer erinnerte das halbdurchsichtige Outfit des Models an "eine Kreuzung zwischen einem Eiskunstlauf-Dress und einem Tischtuch", eine "Eierflockensuppe" oder "Bibo", dem gelben Vogel aus der "Sesamstraße".

Für kurzzeitiges Aufsehen bei den Reportern am roten Teppich sorgte am Sonntagabend ein herzförmiger Ring an Klums Ringfinger. "Das ist kein Verlobungsring. Ich werde nie wieder heiraten", sagte die 42-Jährige im Interview mit "Entertainment Tonight". Sie sei dennoch momentan "sehr verliebt", fügte die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin hinzu. Sie kam allerdings ohne ihren Freund Vito Schnabel zu der Verleihung in Los Angeles.

