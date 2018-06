Lucien Favre tritt als Gladbach-Trainer zurück: "Beste Entscheidung"

Mönchengladbach (dpa) - Lucien Favre tritt überraschend als Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück. "Nach reiflicher Überlegung und eingehender Analyse bin ich zu der Erkenntnis gekommen: Es ist in dieser Situation die beste Entscheidung, mein Amt als Cheftrainer bei Borussia Mönchengladbach niederzulegen", teilte der Schweizer nach fünf Niederlagen zum Saisonstart am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Club reagierte mit Unverständnis auf den Schritt. Nach dem dritten Platz in der Vorsaison steht die Borussia wegen eines Fehlstarts derzeit auf dem letzten Tabellenplatz und hatte auch in der Champions League beim FC Sevilla verloren.

Dortmund mit historischer Siegesserie: 3:0 gegen Leverkusen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund hat die historische Siegesserie gegen Bayer Leverkusen fortgesetzt. Die Elf von Trainer Thomas Tuchel feierte am Sonntag beim 3:0 (1:0) den elften Sieg im elften Pflichtspiel. Dortmund verdrängte mit dem Erfolg den FC Bayern München an der Tabellenspitze. Dagegen kassierte der VfB Stuttgart mit dem 0:1 (0:0) gegen den FC Schalke 04 die fünfte Niederlage im fünften Spiel. Nicht viel besser steht Hannover 96 nach dem 0:2 (0:2) beim FC Augsburg da.

Vettel triumphiert in Singapur - Hamilton raus, Rosberg Vierter

Singapur (dpa) - Sebastian Vettel hat das Formel-1-Nachtrennen von Singapur souverän gewonnen. Der viermalige Weltmeister verwies am Sonntag Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz und verkürzte seinen Rückstand in der WM-Wertung auf Spitzenreiter Lewis Hamilton. Der Brite musste seinen Mercedes wegen Motorenproblemen nach rund der Hälfte der Renndistanz vorzeitig abstellen. Nico Rosberg im zweiten Silberpfeil kam nicht über Rang vier hinaus und konnte vom Hamilton-Aus nicht wie erhofft profitieren. Dritter wurde Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen.

Erfolgreicher Champions-League-Start: Löwen bezwingen Barcelona

Mannheim (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben Titelverteidiger FC Barcelona bezwungen und damit einen erfolgreichen Start in die Gruppenphase der Handball-Champions-League hingelegt. In einem packenden Kräftemessen zweier Spitzenmannschaften behielt der deutsche Vize-Meister von Trainer Nikolaj Jacobsen kühlen Kopf und setzte sich am Sonntagabend in Mannheim völlig verdient mit 22:21 (10:9) gegen die favorisierten Katalanen durch.

Martin holt mit Etixx-Team Silber im Mannschaftszeitfahren

Richmond (dpa) - Tony Martin hat mit seinem Etixx-Quick-Step-Team bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Richmond den Sieg im Mannschaftszeitfahren knapp verpasst. Das belgische Team musste sich nach 38,8 Kilometern mit einem Rückstand von elf Sekunden auf den erneut siegreichen Titelverteidiger BMC mit dem zweiten Platz begnügen. Bronze ging an den spanischen Movistar-Rennstall (30 Sekunden zurück). Zum Auftakt hatten Lisa Brennauer, Trixi Worrack und Mieke Kröger dagegen mit ihrem Team Velocio-SRAM den Sieg im Mannschaftszeitfahren wiederholt.

Deutsches Davis-Cup-Team gewinnt 4:1 in Dominikanischer Republik

Santo Domingo (dpa) - Die deutschen Tennis-Herren haben das Relegationsspiel in der Dominikanischen Republik 4:1 gewonnen und gehören damit auch im kommenden Jahr der Weltgruppe der besten 16 Nationen an. Im bedeutungslosen letzten Einzel am Sonntag siegte Benjamin Becker 6:4, 7:6 (7:4) gegen Roberto Cid. Für Becker war es der erste Erfolg im Davis Cup. Zuvor hatte Philipp Kohlschreiber mit dem 6:4, 6:1, 6:2 gegen Victor Estrella Burgos für den entscheidenden dritten Punkt in Santo Domingo gesorgt.

Tennisprofi Annika Beck holt sich zweiten WTA-Turniersieg

Quebec (dpa) - Annika Beck hat ihren zweiten Turniersieg auf der WTA-Tour gefeiert. Im Endspiel von Québec gewann die 21-Jährige am Sonntag deutlich mit 6:2, 6:2 gegen die Lettin Jelena Ostapenko. Nach nur 53 Minuten verwandelte die Tennisspielerin aus Bonn ihren ersten Matchball und verdiente sich mit dem Sieg in ihrem vierten WTA-Finale ein Preisgeld von 43 000 Dollar. Beck war bei der mit 250 000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Kanada an Position fünf gesetzt.

Fabian Hambüchen holt am Reck seinen 38. Meistertitel

Gießen (dpa) - Rekordmeister Fabian Hambüchen hat im Finale am Reck seinen 38. Titel bei deutschen Turn-Meisterschaften erkämpft. Einen Tag nach seinem Absturz an diesem Gerät in der Mehrkampf-Konkurrenz stellte sich der 27-jährige Wetzlarer in Gießen voll konzentriert vor. Mit 15,900 Punkten gelang ihm am Sonntag sein zehnter nationaler Titel am Königsgerät seit 2005, für den er euphorisch gefeiert wurde.

Golfprofi Kaymer Zweiter bei der Open d'Italia

Mailand (dpa) - Golf-Profi Martin Kaymer hat den zwölften Turniersieg auf der Europa-Tour knapp verpasst. Der 30-Jährige aus Mettmann unterlag am Sonntag bei der mit 1,5 Millionen Euro dotierten Open d'Italia im Stechen dem Schweden Rikard Karlberg. Nach vier Runden auf dem Par-72-Kurs bei Mailand hatten beide Spieler mit jeweils 269 Schlägen gleichauf gelegen. Die Entscheidung fiel auf dem zweiten Extraloch, als der Skandinavier nach einem schlechten Abschlag doch noch ein Birdie spielte. Kaymers Par reichte nicht.

Gasol führt Spanien gegen Litauen zum Titel bei Basketball-EM

Lille (dpa) - Spanien hat zum dritten Mal nach 2009 und 2011 die Basketball-Europameisterschaft gewonnen. Angeführt vom überragenden Pau Gasol setzte sich das Team um den NBA-Routinier am Sonntag in Lille souverän im Finale mit 80:63 (41:32) gegen Litauen durch. Vor den Augen von König Felipe war der 35 Jahre alte Gasol mit 25 Punkten wieder einmal bester Werfer seines Teams. Die Spanier nahmen damit erfolgreich für die Niederlage im EM-Finale von 2003 gegen die Balten Revanche. Nach einem schwachen ersten Viertel lagen die Litauer bereits mit elf Punkten zurück und kamen nicht mehr entscheidend heran. Beide Teams sind direkt für Olympia qualifiziert.