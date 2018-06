Washington (AFP) Der US-Gouverneur Scott Walker zieht sich Medienberichten zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner zurück. Wie die "Washington Post" und die "New York Times" am Montag auf ihren Internetseiten berichteten, kam der Gouverneur des Bundesstaates Wisconsin zu dem Schluss, dass er keine realistische Chance auf die Kandidatur habe. Walker kündigte für 18.00 Uhr (Ortszeit, Dienstag 00.00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.