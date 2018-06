Berlin (AFP) Der AOK-Bundesverband hat die Ausgabe elektronischer Gesundheitskarten an alle Flüchtlinge in Deutschland gefordert. Es gehe um eine "unbürokratische und pragmatische Lösung", erklärte AOK-Vorstand Frank Michalak am Dienstag in Berlin. "Das geht nur mit dem einheitlichen Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte, alles andere löst keine Probleme, sondern verlagert sie nur". erklärte auch Ko-Vorstand Martin Litsch. Die Versorgung der Flüchtlinge sei "eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", der sich alle stellen müssten.

