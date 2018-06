Brüssel (AFP) Durch den Beschluss der EU-Innenminister sind auch die Gegner einer Umverteilung von Flüchtlingen in Europa verpflichtet, Migranten aufzunehmen. Er habe "keinen Zweifel", dass auch die Kritiker die Entscheidung vollständig umsetzen würden, sagte Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn am Dienstagabend in Brüssel. Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans sagte, seine Behörde habe "die Verpflichtung als Hüterin der Verträge sicherzustellen, dass Mitgliedstaaten die Entscheidungen einhalten, deren Teil sie sind".

