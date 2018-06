Hannover (AFP) Angesichts des Skandals um manipulierte Abgaswerte soll einem Medienbericht zufolge noch am Dienstagabend das Aufsichtsratspräsidium von Volkswagen tagen. Die eigentlich für Mittwoch geplante Sitzung sei vorgezogen worden und finde am Braunschweiger Flughafen statt, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Auch Spitzenmanager des Konzerns sollen demnach vor Ort sein. Volkswagen-Chef Martin Winterkorn habe das Vertrauen großer Aktionäre verloren, hieß es laut der Zeitung in den Aufsichtsratskreisen.

