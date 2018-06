Leipzig (AFP) Frank Bsirske ist erneut an die Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gewählt worden. Auf dem Bundeskongress der Gewerkschaft in Leipzig stimmten am Dienstag 88,5 Prozent der Delegierten für den 63-Jährigen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Bei der Wahl im Jahr 2011 hatte Bsirske noch 94,7 Prozent der Stimmen bekommen.

