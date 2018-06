Brüssel (AFP) Die luxemburgische Ratspräsidentschaft hat sich vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zuversichtlich gezeigt, dass dieses Mal eine Einigung im Streit um die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen in Europa gelingen wird. Sein Land habe einen "sehr ausgewogenen Kompromisstext" vorgelegt, "der eigentlich jeden beglücken müsste", sagte Luxemburgs Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn am Dienstag in Brüssel. Der Vorschlag werde "eine positive Wirkung auf alle Delegationen haben, damit wir heute Abend ein Ergebnis erzielen".

