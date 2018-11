Berlin (AFP) Anlässlich eines Besuchs im größten Flüchtlingslager von Jordanien hat SPD-Chef Sigmar Gabriel mehr Hilfen für das von der hohen Zahl syrischer Flüchtlinge stark beanspruchte Land gefordert. Es sei "in unserem Interesse zu helfen", auch weil die meisten Flüchtlinge in den Lagern noch die Hoffnung hätten, in ihre Heimat zurückkehren zu können, sagte Gabriel laut dem Fernsehsender n-tv am Dienstag in Camp Saatari.

