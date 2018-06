Stockholm (AFP) Der US-Fastfoodriese McDonald's testet erstmals einen Tischservice - vorerst in Schweden. In 31 schwedischen Filialen von weltweit 36.000 Schnellrestaurants der Kette soll es ab Freitag eine Woche lang möglich sein, über das Internet einen Tisch zu reservieren und im Schnellrestaurant am Tisch bedient zu werden, wie McDonald's am Dienstag ankündigte. Dort müssen die Kunden dann nicht mehr an der Kasse anstehen oder ihr Tablett durchs Restaurant tragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.