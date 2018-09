Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen Deutschlands in der Flüchtlingskrise verteidigt. Sie habe "den Eindruck, dass der gesamte Flüchtlingsprozess sehr ungeordnet abläuft, wir müssen und werden ihn trotzdem bewältigen", sagte Merkel am Dienstag an der Seite des finnischen Regierungschefs Juha Sipilä in Berlin. Nötig seien dazu aber "Signale der Ordnung, dazu gehört die Bewachung der Außengrenze". Dies sei allerdings "nicht alleine" zu schaffen. Griechenland mit einer EU-Außengrenze etwa brauche die Unterstützung der Türkei.

