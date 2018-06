Düsseldorf (AFP) Die rot-grüne Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will in einem Nachtragshaushalt für dieses Jahr zusätzlich gut 900 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe bereitstellen. Das Geld soll schon Anfang Oktober den Kommunen und Landesbehörden zur Verfügung stehen, wie das NRW-Finanzministerium am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

