Rostock (AFP) 25 Jahre nach der Wiedervereinigung sind die Ost-West-Unterschiede bei der Lebenserwartung fast verschwunden: Insbesondere die Frauen im Osten haben ihren Rückstand gegenüber den Frauen im Westen nahezu aufgeholt, wie eine am Dienstag veröffentlichte Analyse des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock zeigt. Das Ruhrgebiet und das Saarland fallen dagegen zurück und gehören mittlerweile zu den Regionen mit der niedrigsten Lebenserwartung. Die einstige Ost-West-Kluft bei der Lebensdauer wurde durch ein Süd-Nord-Gefälle abgelöst, so das Fazit der Forscher.

