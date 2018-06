Berlin (AFP) Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern hat die SPD ihre Forderung bekräftigt, die Finanzhilfen des Bundes durch Fallpauschalen zu leisten. "Wir treten ein für eine Fallpauschale pro Flüchtling", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann am Dienstag in Berlin. Diese müsse so bemessen sein, "dass die Länder dann auch spürbar entlastet werden". Zur Höhe dieser pro Flüchtling zu zahlenden Summe wollte er sich nicht äußern. In Deutschland werden in diesem Jahr nach bisherigen offiziellen Schätzungen 800.000 Flüchtlinge erwartet.

