Düsseldorf (AFP) Mit einem eindringlichen Hilferuf hat sich der Deutsche Städtetag kurz vor dem Flüchtlingsgipfel in Berlin an Bund und Länder gewandt. Manche Städte seien bei der Aufnahme von Flüchtlingen "fast an ihrer Belastungsgrenze" angelangt, warnte die Städtetags-Präsidentin und Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU) am Dienstag vor Journalisten in Düsseldorf. Beim Flüchtlingsgipfel am Donnerstag müssten Bund und Länder die Weichen für eine umfassendere und schnellere Unterstützung der Städte stellen.

