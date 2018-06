Stockholm (AFP) Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat den Verkauf seines deutschen Braunkohlegeschäfts gestartet. Potenzielle Bieter seien ab sofort eingeladen, ihr Interesse zu bekunden, teilte Vattenfall am Dienstag mit. Im Angebot ist demnach das gesamte Geschäft der Braunkohleverstromung und des Braunkohletagebaus: die Kraftwerke Jänschwalde und Schwarze Pumpe in Brandenburg, Boxberg und Block R der Anlage Lippendorf in Sachsen sowie die dazugehörigen Tagebaubetriebe in der Lausitz.

