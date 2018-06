Espoo (SID) - Für Meister Adler Mannheim, Red Bull München und die Düsseldorfer EG ist das Achtelfinale in der Eishockey Champions League (ECL) in weite Ferne gerückt. Alle drei DEL-Klubs verloren am Dienstag ihr Hinspiel der erste K.o.-Runde. Lediglich die Eisbären Berlin feierten vor heimischer Kulisse gegen die Stavanger Oilers (Norwegen) einen 3:0-Sieg (2:0, 1:0, 0:0).

Die Mannheimer unterlagen beim finnischen Klub Espoo Blues mit 1:4 (0:0, 0:3, 1:1). Ebenfalls auswärts verloren die Münchner bei den Finnen von Lukko Rauma mit 3:5 (2:1, 1:3, 0:1). Die Düsseldorfer mussten sich zu Hause mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Kärpät Oulu (Finnland) geschlagen geben.

Die Rückspiele finden am 6. Oktober statt. Als fünfter deutscher Teilnehmer trifft der ERC Ingolstadt am 29. September noch auf die Frölunda Indians (Schweden).