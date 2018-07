Prag (AFP) Vor dem Sondertreffen der EU-Innenminister zur Flüchtlingskrise hat Tschechien seine Ablehnung verpflichtender Quoten zur Aufnahme von Flüchtlingen bekräftigt. Prag lehne "unmissverständlich" jeden Versuch ab, einen "dauerhaften Mechanismus der Verteilung von Flüchtlingen" in der EU einzuführen, sagte Regierungschef Bohuslav Sobotka am Dienstag in Prag. Seine Regierung sei zudem nach wie vor gegen eine verbindliche EU-weite Flüchtlingsquote.

