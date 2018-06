Paris (AFP) Das Verbot des umstrittenen Fahrdienstangebots UberPop in Frankreich ist rechtmäßig. Das urteilte der französische Verfassungsrat am Dienstagabend in Paris und wies damit eine Klage des kalifornischen Unternehmens ab. Die Verfassungshüter erklärten unter anderem einen Teil eines Gesetzes vom vergangenen Oktober für verfassungskonform, das die Vermittlung von Kunden an private Fahrer verbietet, die ihre Dienste für Geld anbieten. Damit würden anders als von Uber behauptet aber nicht Mitfahrgelegenheiten verboten, die nach einem anderen Prinzip funktionieren als UberPop.

