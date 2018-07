Paris (AFP) Der Musik-Streamingdienst Deezer plant den Gang an die Börse. Das französische Unternehmen, einer der Branchen-Pioniere, teilte am Dienstag mit, es wolle noch in diesem Jahr aufs Parkett. Damit wolle Deezer "seine Position konsolidieren". Deezer-Chef Hans-Holger Albrecht sprach von einer "wichtigen Etappe für Deezer zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Musikindustrie". Streaming erlebe ein "beschleunigtes Wachstum" und werde "der wichtigste Kanal bei der Verbreitung von Musik".

