München (dpa) - Bayern-Star Robert Lewandowski hat mit seinem Torrausch gegen den VfL Wolfsburg Fußball-Geschichte geschrieben. Der Münchner Angreifer erzielte als erster eingewechselter Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga fünf Tore in einer Partie.

Der polnische Nationalspieler markierte zudem den schnellsten Hattrick der Liga-Geschichte und auch den schnellsten Viererpack. Lewandowski war zur Pause beim Stand vom 0:1 für Thiago in die Partie gekommen. Zwischen der 51. und 60. Minute brachte der Torjäger mit seinen fünf Treffern den deutschen Rekordmeister 5:1 in Führung.

Für den bislang schnellsten Bundesliga-Hattrick hatte der Duisburger Michael Tönnies 1991 in der Partie gegen den Karlsruher SC fünf Minuten benötigt. Lewandowski erzielte seine drei ersten Treffer gegen Wolfsburg binnen vier Minuten.

Robert Lewandowski hat mit dem schnellsten Fünferpack für ein Stück Bundesliga-Geschichte gesorgt. Als 13. Spieler glückten dem polnischen Fußball-Nationalspieler fünf Tore in einem Spiel. Der Angreifer des FC Bayern war beim Sieg am Dienstag gegen den VfL Wolfsburg der erste Joker, dem fünf Tore in einem Spiel glückten. Die Bestmarke an Toren in einer Partie hält Dieter Müller. Am 17. August 1977 steuerte er beim 7:2 des 1. FC Köln gegen Werder Bremen sechs Treffer bei.

Die schnellsten Hattricks der Liga-Historie:

4 Minuten: Robert Lewandowski (Bayern München) am 22. September 51. bis 55. Minute beim 5:1 gegen den VfL Wolfsburg

5: Michael Tönnies (MSV Duisburg) am 27. August 1991 11. bis 16. Minute beim 6:2 gegen den Karlsruher SC

6: Norbert Dickel (Borussia Dortmund) am 13. September 1988 67. bis 73. Minute beim 4:0 gegen Hannover 96

7: Herbert Laumen (Borussia Mönchengladbach) am 30. September 1967 2. bis 9. Minute beim 5:1 gegen Hannover 96

8: Pierre-Michel Lasogga (Hamburger SV) am 6. Oktober 2013 59. bis 67. Minute beim 5:0 beim 1. FC Nürnberg

8: Sean Dundee (Karlsruher SC) am 28. August 1996 56. bis 64. Minute beim 4:0 gegen den FC St. Pauli

8: Dieter Hoeneß (Bayern München) am 25. Februar 1984 68. bis 76. Minute beim 6:0 gegen Eintracht Braunschweig

8: Rüdiger Wenzel (Eintracht Frankfurt) am 29. Januar 1977 68. bis 76. Minute beim 4:0 gegen den 1. FC Köln

8: Klaus Matischak (Schalke 04) am 14. Dezember 1963 49. bis 57. Minute beim 4:1 gegen den 1. FC Saarbrücken

9: Gerd Müller (Bayern München) am 30. April 1970 1. bis 10. Minute beim 6:2 gegen Eintracht Braunschweig

9: Wolfgang Solz (Eintracht Frankfurt) am 18. Februar 1967 68. bis 77. Minute beim 3:3 gegen Hannover 96