Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2015

39. Kalenderwoche

265. Tag des Jahres

Noch 100 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Emmeram, Gunthild, Jonas, Landelin, Mauritius

HISTORISCHE DATEN

2014 - Drogenfahndern gelingt in Essen ein Rekord-Fund von 330 Kilogramm Heroin in einer Lkw-Ladung mit einem Straßenverkaufswert von mehr als 50 Millionen Euro.

2013 - Die CDU/CSU gewinnt die Bundestagswahl, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kann aber die Koalition mit der an der Fünf- Prozent-Hürde gescheiterten FDP nicht fortsetzen.

1995 - In einem Anhang zur "Basler Konvention" beschließen die 91 Mitgliedsstaaten des Vertrages in Genf, dass Giftmüll aus Industriestaaten ab 1998 nicht mehr in Entwicklungsländer exportiert werden darf.

1980 - Mit kleineren Grenzzwischenfällen zwischen dem Irak und dem Iran beginnt der erste Golfkrieg, dem eine Million Menschen zum Opfer fallen.

1960 - Französisch-Sudan wird nach 66-jähriger französischer Kolonialherrschaft unter dem Namen Mali in die Unabhängigkeit entlassen.

1955 - Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) begründet in einer Regierungserklärung den Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierung "für ganz Deutschland".

1945 - Der Rundfunksender der britischen Militärregierung, Radio Hamburg, wird zum Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR).

1910 - Die Nationale Universität von Mexiko (UNAM) wird eröffnet. Mit über 300 000 Studenten ist sie eine der größten der Welt.

1838 - Die erste preußische Eisenbahnlinie wird eröffnet, sie verbindet Zehlendorf mit Potsdam.

AUCH DAS NOCH

1990 - dpa meldet: Die 19-jährige Leticia Koffke aus Brandenburg gewinnt die erste und zugleich letzte Wahl zur Miss DDR.

GEBURTSTAGE

1975 - Christian Ulmen (40), deutscher Schauspieler ("Herr Lehmann")

1955 - Lilo Wanders (60), deutscher Travestiekünstler und Moderator

1950 - Max Färberböck (65), deutscher Regisseur ("Aimée & Jaguar")

1931 - Fay Weldon (84), britische Schriftstellerin ("Die Teufelin")

1885 - Erich von Stroheim, österreichisch-amerikanischer Regisseur ("Gier") und Schauspieler, gest. 1957

TODESTAGE

1985 - Axel Springer, deutscher Verleger, geb. 1912

1960 - Melanie Klein, österreichisch-britische Psychoanalytikerin ("Die Psychoanalyse des Kindes"), geb. 1882