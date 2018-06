Jerusalem (AFP) Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich auf einen Mechanismus zur Koordinierung ihrer Militäraktionen in Syrien geeinigt, um Konfrontationen ihrer Luftwaffe zu vermeiden. Auf diese Weise solle "Missverständnissen zwischen den israelischen und russischen Streitkräften" vorgebeugt werden, erklärte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten in der Nacht zum Dienstag. Netanjahu habe aber gleichzeitig bei seinem Treffen am Montag mit Putin in Moskau deutlich gemacht, dass Israel seine Handlungsfreiheit in Syrien nicht einschränken werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.